Dieci profumi che si ispirano al mare

È da oggi disponibile in edicola, insieme a Panorama e La Verità il nuovo numero di Panorama Collezione dedicato alla nautica, intitolato «Timonieri sulla rotta».

Nel 1963 Gino Paoli, sulle note dell’indimenticabile Ennio Morricone, cantava «quel gusto un po’ amaro» del mare. Era invece il 1981 quando Little Tony si lasciava trasportare dal suo profumo. Storicamente, i nostri sensi sono sempre stati in sintonia con il mare e le emozioni che suscita.



La brezza che si muove con le onde, la salinità dell’acqua che resta impressa sulla pelle, gli agrumi succosi della Costiera Amalfitana o della terra di Sicilia offrono l’ispirazione per dare vita afragranze nuove e ricercate.

È la «città delle arance», ovvero Ribera in Sicilia, la fonte di ispirazione per la nuova Limited Edition di Acqua di Parma. Arancia La Spugnatura è un progetto coltivato a lungo dalla Maison che si è sempre impegnata per salvaguardare le lavorazioni artigianali più antiche e preziose tipiche dei micro-territori. Protagonista è l’Arancia Vaniglia, estratta attraverso una pratica la cui origine si perde nel tempo.

Gioiosa, luminosa e avvolgente, la fragranza sorprende i sensi come un raggio di sole in uno spettacolare pomeriggio italiano. Arancia La Spugnatura è custodita in un flacone di porcellana dal blu profondo, a riprendere il colore del mare.

Racconta invece di pericolose avventure per mare a bordo di barche consumate dall’oceano, Miraceti di Aesop. Ladbano, ambretta e storace danno vita a una calda fragranza dove speziate note di testa unite a caldo legno balsamico si uniscono al distintivo mosto di una cantina di whisky.

Il verde di Galbanum e la freschezza acquatica delle foglie di menta schiacciate lasciano il posto alla dolcezza solare del fiore d’arancio in una rete di dune e note salate nella fragranza Beach Hut Man firmata Amouage.

Il profumo pepato di Ivy Leaf segue la cupa secchezza del vetiver e sviluppa le sue sfaccettature acquatiche e fruttate in un paesaggio di ombre animaliche, dominato da muschio e patchouli. Il giorno si apre, il mare si ritira e sotto i raggi crepuscolari di luminoso bosco secco, Myrrh rivela finalmente il suo calore profondo e sciropposo, sfumato con note di humus, liquirizia e tabacco.

L'infinità dell'oceano e il silenzio delle foreste vergini, Beach Hut Man è una fuga olfattiva in un luogo dove la natura regna sovrana.

Con Oceani di Seta Eau de Parfum Ferragamo interpreta un affascinante paradiso sottomarino. La fragranza si apre con un accordo salato fresco e cristallino che richiama le onde vibranti dell’oceano, mentre petali di Magnolia fluttuano per creare un cuore puro, arioso e attraente sublimato dalle note morbide dell’eliotropia.

Si chiama Uomo Acqua il secondo profumo a entrare a far parte della collezione Guess Uomo, ispirato alla purezza e freschezza del mare. La nuova fragranza è audace espressione di freschezza attraverso il suo inno olfattivo al Mediterraneo. Limone rinfrescante, accattivanti aromi di ginepro e il caldo legno di sandalo sprigionano la loro forza grazie a una fragranza legnosa aromatica che ridefinisce il concetto stesso di mascolinità.

«Sono stato ispirato dal concetto di dualità e dalle diverse caratteristiche dell'oceano. Sapevo che questa fragranza doveva avere la capacità di essere allo stesso tempo calma e selvaggia nel suo spirito più profondo» ha raccontato il naso Clement Gavarry.

Unisce l’acqua fresca dell’oceano a note rinfrescanti e fruttate, The Iconic Collection Ocean Infini di Rituals. Una coccola per i sensi a base di mughetto e pera nashi che rinvigorisce lo spirito grazie al calore del muschio bianco. Un profumo evocativo dalle note estremamente fresche che contiene l'85,3% di ingredienti di origine naturale.

Un Air De Bretagne Eau de Parfum de L’Artisan Parfumeur si compone invece di un accordo marino fresco e salato, ispirato alle onde torrenziali della Bretagna. Il profumo vuole evocare una brezza leggera che accarezza il corpo, il gusto del sale sulle labbra e sulla pelle. L’accordo marino si declina così in un vapore salato su cui si sovrappone l’assoluto delle alghe e del cipresso.

Evoca l’atmosfera lussuosa e solare della riviera francese, il profumo Eden-Roc di Dior. Espressione di una bellezza innegabilmente semplice e naturale, la fragranza è contraddistinta da tre colori: blu, come il mare e le acque trasparenti di una piscina da sogno; giallo, come il sole che dirige i suoi raggi sulle rocce e sui corpi languidi; verde, come la freschezza dei pini che si innalzano nel lussureggiante giardino dell’hotel.

Uno dei profumi più amati di Jo Malone London, Wood Sage & Sea Salt Cologne si ispira a una passeggiata in riva a un mare sferzato da vento. La schiuma bianca delle onde, la grassezza dell’aria impregnata dalla salsedine degli sputi marini, il sentore minerale delle scogliere rocciose, e infine l’accordo silvestre di salvia danno vita a una fragranza fresca e passionale.

È un’ode al mare e all’acqua, elemento portatore di vita, Ocean di Gioia. La fragranza, firmata Giorgio Armani incarna la forza infinitamente fresca e vibrante dell’oceano, dove le stesse linee curve del flacone sembrano un sasso levigato dal mare, in una luccicante madreperla azzurra.

Pere succose e aromi vegetali si fondono armoniosamente con agrumi frizzanti, mentre la nota di cuore emana un bouquet raffinato di gelsomino, mughetto e rosa nobile.

Ocean di Gioia nasce nel 2020 per celebrare il decimo anniversario dell’iconica fragranza Acqua di Gioia e per raccontare una nuova sfaccettatura dell’universo femminile. Uno spirito libero, una donna dalla femminilità naturale, elegante e moderna al tempo stesso, esattamente come immaginata da Giorgio Armani.

Acqua di Parma