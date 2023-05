Capitani coraggiosi, fari del mare nostrum

Sono uomini di mare, manager di aziende solide, motivatori di capitale umano. Sono cavalieri del lavoro, creativi, progettuali, business oriented. Sono uomini mossi da una grande passione, anzi grandissima, quella per la nautica. A loro, ai capitani dell’industria del mare, una delle eccellenze del made in Italy, è dedicato il nuovo numero di Panorama Collezione.

«Siamo l’unica realtà al mondo a costruire yacht su misura sotto i 40 metri. Sopra è consuetudine» racconta Massimo Perotti, fondatore e amministratore delegato di Sanlorenzo. «C’è bellezza anche nei numeri. A tal proposito voglio darne uno a cui tengo molto, 95. Il 95 per cento della forza di questa azienda è rappresentata da chi lascia i cancelli tutte le sere. In Ferretti siamo una legione romana» spiega Alberto Galassi amministratore delegato del Gruppo da oltre un miliardo di euro, quotato ad Hong Kong, con oltre mille e 628 dipendenti. E ancora: «Baglietto è il nome che ha scritto un pezzo importante della memoria cantieristica italiana, per questo abbiamo deciso di realizzare un museo itinerante che racconti i 170 anni di attività. Perché sono convinto che il nostro valore è insito in ciò che cerchiamo di lasciare a chi verrà dopo di noi» sottolinea Michele Deprati a capo del Gruppo Gavio. Interviste, ritratti, chiacchierate sincere, punti di vista con un peso specifico. Un numero ricco di narrazioni belle e accattivanti che ci rimandano a un’Italia produttiva e portatrice di idee innovative, legate alla ricerca e allo studio di soluzioni che condurranno la nostra nautica a primeggiare ancora una volta. Sul piano della tecnologia, della bellezza e anche della sostenibilità «quella vera», come assicurano questi timonieri del successo.