I luoghi dove l'estate è più cool

Spiagge esclusive e divertimento assoluto, in angoli di paradiso affacciati sulle acque cristalline del Mediterraneo. Dove andare per trovare il glamour, gli aperitivi mondani, le cena social con vista, i negozi del fashion e l’intrattenimento che torna a brillare in questa estate 2022.





Bagni Fiore (Kristen Pelou)

In Liguria, il centro del lusso è presso Belmond, da anni pioniere nella hotellerie che continua a perpetuare la leggendaria arte del viaggiare con stile, parte del gruppo LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. A vestire infatti i leggendari giardini dello Splendido Hotel di Portofino e i Bagni Fiore, una delle spiagge più esclusive della riviera, sono le collezioni signature di Dior.

Le decorazioni e gli oggetti della Maison accompagnano l’ospite nei punti chiave fra residenza e mare per godere una vacanza da sogno: la Spa fornita con i prodotti beauty Dior Skincare, gli arredi negli appartati e ombreggiati gazebo, i moli da dove partire per una gira in barca, le lounge area, la piscina di acqua di mare e l’intera spiaggia e il Beach club, inclusi i verdeggianti Jardin Des Rêves Dior.

L’abbigliamento e gli accessori moda sono disponibili nel pop-up concept store, anch’esso decorato con il tema «Toile de Jouy» da Maria Grazia Chiuri, direttrice artistica delle Collezioni Donna Dior, che include anche i capi del guardaroba maschile disegnati da Kim Jones, direttore artistico delle Collezioni Uomo Dior, e l’edizione limitata del profumo Escale à Portofino Splendido Edition.

Per le gioie del palato si possono provare La Langosteria con il suo ristorante pied-dans-l'eau, il rinomato Da V Mare gestito in collaborazione con la famiglia Cerea oppure il Bistrot di Giacomo Santa Margherita, appena inaugurato nella attigua cittadina.

La Costa Smeralda fa da padrona nel confermarsi la più vivace meta glamour della stagione. Riapre Promenade du Port, la passeggiata più celebre a Porto Cervo che unisce arte, food e fashion, rinnovata sotto la guida del direttore generale Cristina Uboldi con le sue capillari operazioni di marketing e di coordinamento delle realtà ivi presenti.

Realizzata da Gocil Group, consta di 60 negozi pronti a regalare esperienze e iniziative, tra il Porto Vecchio e la celebre Piazzetta.

Meraviglioso

Inaugura anche il nuovo progetto entertainment del 5 Club, il Meraviglioso, idea di Andrea Baccuini e Giacomo Sonzini, già ideatori del Super G di Courmayeur.

Musica, fine dining e intrattenimento cominciano quando ci si accomoda per il pranzo, ci si lascia andare senza pensieri al ritmo dell’aperitivo après-beach e poi si cena e si brinda con musica live in pieno stile clubbing londinese.

La proposta di cucina è curata dallo chef Andrea Berton e da ConFusion, boutique restaurant di chef Italo Bassi, mentre per incuriosirsi fra le esposizioni d’arte e di design si va alla Galleria Rossana Orlandi, da Galleria Tonelli, da Paci Contemporary, presso Louise Alexander e Simon Bart Gallery.

Gli arredi in loco e le divise dello staff sono stati creati in collaborazione con Mc2 Saint Barth che ha appena aperto anche il negozio in piazzetta.

I partner delle bollicine che si stappano a suon di musica sono innumerevoli: Moet Hennesy, tra cui Veuve Clicquot e Armand de Brignac, Moët & Chandon, Dom Pérignon, Ruinart, Krug, con un servizio di Champagne a Porter ma anche di waiter at home, dj at home, champagne at home, champagne on boat e barman at home, per trasformare la propria casa – o la propria barca – in un club privé.

Gruppo Lunelli – con le sue bollicine italiane, vini bianchi e vini rossi, etichetta Ferrari in primis - firma le 30 esibizioni live del Meraviglioso Piazzetta, con cantanti, dj set, serate in musica danzante.

Ovviamente si possono ordinare food box brandizzate di focacce e panini d’autore.

Gin Mare e Bacardi firmano l’intrattenimento di tutta la stagione del dinner club al Meraviglioso Terrazza e in piazzetta, mentre la caffetteria è firmata da Julius Meinl, ambasciatore della cultura dei caffè viennesi.

Infine, Acqua di Parma, con le sue fragranze d’eccezione è l’official perfume del club.

Billionaire Porto Cervo

Meta tradizionale delle notti sarde, riprende la stagione il Billionaire Porto Cervo, luogo unico ed esclusivo creato nel 1998 da Flavio Briatore, da allora punto di riferimento iconico del divertimento notturno per l'élite internazionale della Costa Smeralda. Oggi marchio del gruppo Majestas, unisce ristorazione e intrattenimento di alto livello, spettacoli dal vivo, coinvolgenti DJ e spettacoli ad alto tasso di adrenalina.

Medesimo format si ritrova anche al nuovo Billionaire Mykonos e al Billionaire Dubai dove questa esperienza si mantiene per tutto l’anno.

Tra le performance in calendario sono confermati Alessandro Ristori and The Portofinos, Dj Magnum, Dj Nicola Zucchi e Alec Monopoly.

Un altro atteso protagonista della Costa Smeralda è il brand di tequila e mezcal Casamigos, etichette premium del portfolio Diageo, creato da George Clooney e Rande Gerber che animerà i locali più cool di moda con dj set, serate speciali e cocktail inediti.

Degustazioni, cene e serate a tema in diversi locali dell’isola tra i più gettonati dello star system nazionale e internazionale tra cui Nikki Beach, The Sanctuary, Zuma, Phi Beach, 7 Pines, Pacifico Restaurant e Just Cavalli di Porto Cervo.

«House of friends», traduzione anglosassone del nome del brand e concept di tutta l’attività, racconta lo spirito del distillato che, come dice lo stesso Clooney: «È molto più di un drink: uno stile di vita confident, playful e ultra-premium, da condividere con gli amici».

Con la sua setosità al palato unica, perfetto per il pairing, senza bisogno di essere accompagnato o coperto da lime o sale, Casamigos è pronto per diventare il must have spirit dell’estate 2022.

John Richmond x The Cone Club

John Richmond entra sull’isola con una speciale partnership con The Cone Club del 7Pines Resort, nella Baja Sardinia, dove porta un pop up con beach lounge e privé in stile rock 'n' roll. La musica e la moda sono le artefici della atmosfera informale creata sul mare con vista sul promontorio scolpito nella roccia e sulle isole della Maddalena all’orizzonte.

Gli chef Nicholas Han e Clemens Kriegerowski, insieme a produttori, pescatori e coltivatori locali, regalano piatti superbi per il relax di giorno e durante le feste di notte immerse in una natura incontaminata, fronte mare, al tramonto e poi sotto le stelle.

A Capri, oltre ai locali tradizionali conosciuti agli amanti della dolce vita isolana, arriva il negozio di Michael Kors che espone una capsule ispirata all’isola - Michael Kors Loves Capri - disponibile anche nello store dell’Hotel Santa Caterina di Amalfi, includendo due paia di occhiali in edizione limitata, un costume one piece e un bikini, una minaudiere e una ciabattina in pelle, tre piccole pochette argento, oro e nero, oltre ad una selezione di Michael Kors Collection, parei e felpe inclusi.

Louis Vuitton Librairie Ephémère

Precedentemente a Venezia, la scorsa primavera, e a Milano a Giugno durante la Design Week, Louis Vuitton porta a Capri il progetto Librairie Ephémère, sito nella celebre piazzetta per tutta l’estate, e un pop up dedicato alle edizioni di viaggio della Maison compresa una inedita City Guide Capri (bar, hotel, ristoranti e luoghi alla moda).

L’arcobaleno delle collane dedicate al viaggio e i travel book firmati dalla editoria Louis Vuitton riguardano le principali capitali del mondo e alcuni carnet de voyage che offrono una visione contemporanea del viaggiare.

Spostandosi in Toscana e più precisamente nella storica Versilia, fra Forte dei Marmi e Marina di Pietrasanta, sono attivi altrettanti luoghi e stabilimenti balneari che celebrano la festa d’estate, dalla mattina fino a tarda notte.

Just Me

Appena aperto in Viale Roma, JustMe si presenta come l'ultima evoluzione dei famosi Just Cavalli Club, format ideati dallo stilista Roberto Cavalli. La sosta è obbligata se si vuole gustare cibo delizioso, ascoltare e ballare musica sorprendente e partecipare a feste indimenticabili.

Si serve ovviamente la vodka Roberto Cavalli, ma anche Ginarte, Dom Perignon, Perrier Jouet e Mumm, oltre a una cantina di vini dalle cifre da capogiro.

Altri partner che sostengono il format, McLaren, Pirelli, Aprilia Mercedes Benz, RedBull, Aston Martin, Jeep e Volvo, accolgono gli ospiti dalla mattina in spiaggia, rilassati su gazebo e lettoni extra large e super comodi di 2 metri per 2, all’ora dell’aperitivo, per cena e quando la musica si alza durante le feste più cool del momento, come avviene negli altri locali JustMe Milano e Portocervo.

Twiga Martina di Pietrasanta

Proprio al confine con Forte Dei Marmi, però sempre di gestione di Marina di Pietrasanta con il JusMe in direzione opposta, sta il bagno Twiga, altro progetto di Flavio Briatore, pronto ad accompagnare per tutta la giornata e poi nella notte, dalla colazione al pre & after dinner, tra frutta fresca, pasticceria, viennoiserie, caffè, centrifughe, preziosi distillati, cocktail e veloci menù gourmet che armonizzano con eleganza Italia e Giappone.

La sera la formula «Dine ’N Dance» si evolve e apre uno spazio completamente nuovo di fronte al mare e un palco pronto per celebrare artisti famosi con la migliore musica dal vivo e DJ set internazionali.

Un’altra segnalazione speciale, il Twiga è pet friendly, una rarità durante l’estate nelle spiagge, oltre ad avere tende arabe dal grande arredo e spazio (4 metri per 4) che assicurano la privacy e la comodità degli ospiti.

Fra gli altri servizi d’élite ci sono la piscina, i massaggi, il personal trainer, l’acquagym, il functional training, pilates, yoga e l’Hair Couture, per essere pronti per la sera.

Augustus Beach Club

Nella dolce vita a Forte dei Marmi non può mancare l’eleganza innata e senza tempo dell’iconico resort diffuso dell’Augustus, con il Beach Club e il Ristorante Bambaissa, tutti ambienti di charme proprietà della Famiglia Maschietto.

Oltre a godere della piscina di acqua salata riscaldata e delle tipiche tende fortemarmine attrezzate, si possono praticare molti sport acquatici e organizzare cene private insieme all’executive chef Giovanni Giammarino.

Questa stagione il brand Gallo con le sue inconfondibili righe diventa l’elemento di design di cuscini multicolor, teli mare, felpe unisex e prodotti iconici.

Un altro brand storico e ugualmente toscano con cui condividere l’heritage e l’eleganza, Pineider, ha disegnato una serie di notes personalizzati e di penne Avatar proprio per l’Augustus.

Bagno Alpemare

Ultima oasi di pace extra-lusso, il Bagno Alpemare di proprietà di Andrea Bocelli e Veronica Berti, è un nuovo tesoro della Versilia interamente ristrutturato e con un ristorante raffinato guidato dallo chef Mirko Caldino.

Che si desideri il riposo o un po’ di divertimento, Alpemare risponde puntualmente al bar sempre operativo, dalla colazione all’aperitivo e nei party esclusivi, con la musica classica al pianoforte, e con un carnet di eventi serali imperdibili.

Niente ombrelloni, bensì solo 48 tende, ciascuna dotata di cabina con cassaforte, allacci USB e kit di cortesia e con Acqua di Parma e Forte_Forte che vestono l’intera struttura per questa estate 2022.