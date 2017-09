Ranking Uefa: ecco la posizione dell'Italia e delle squadre della Serie A

L'esordio delle italiane in Champions League è stato tutt'altro che morbido e soddisfacente. Il bilancio piange: nessuna vittoria, il pareggio striminzito della Roma contro l'Atletico Madrid e le sconfitte fragorose di Juventus e Napoli battute da Barcellona e Shakhtar Donetsk.

Doveva andare meglio, soprattutto nella stagione che porta alla riforma della Champions che regalerà l'ammissione diretta a quattro squadre nei gironi a partire dal 2018 e che è fatta su misura per riportare la Serie A nell'Europa che conta. Si spera con risultati diversi, perché il primo round ha confermato che esiste un problema di competitività a livello internazionale.

Juventus e Roma sono state messe sotto da due grandi di Spagna, ripetendo il flop della nostra nazionale nel confronto diretto. Il Napoli ha vissuto la serata peggiore degli ultimi mesi.

Ma è tutto il quadro ad essere uscito male. Basti pensare che le inglesi hanno vinto 4 partite su 5 (media 2,6 punti a gara), le spagnole (media 2) e le francesi (1,33) sono rimaste imbattute e le tedesche (1,33) hanno patito la sconfitta del Borussia Dortmund con il Tottenham ma nel complesso sono andate meglio delle italiane che hanno fatto registrare un misero 0,33 di fatturato in classifica per ogni partita giocata.

L'allarme è tecnico più che numerico. Il vantaggio sulla Francia nel ranking ci mette infatti al riparo da brutte sorprese. Meglio, però, tenere gli occhi aperti e lavorare per presentarci in maniera decorosa all'appuntamento con la nuova Champions League.

Ranking Uefa aggiornato al 14 settembre 2017

Ecco il ranking Uefa generale (prime dieci posizioni) col quale verranno distribuiti i posti nella prossima Champions ed Europa League:

1) Spagna 91,141

2) Inghilterra 64,462

3) Germania 63,855

4) Italia 62,082

5) Francia 47,581

6) Russia 44,782

7) Portogallo 41,082

8) Belgio 37,100

9) Ucraina 35,333

10) Turchia 31,000

Ranking Uefa della stagione 2017-2018

Ecco il ranking Uefa stagionale (prime cinque posizioni) che fotografa l'andamento delle nazioni e delle singole squadre a partire dai turni preliminare di agosto 2017. Il meccanismo tende a premiare all'inizio anche campionati con poche iscritte:

1) Cipro 5,750

2) Inghilterra 4,928



3) Israele e Slovenia 4,125

5) Russia 4,000

... 13) Italia 3,166

Con l'andare delle giornate emergono le leghe top che portano avanti le proprie squadre alla seconda fase di Champions ed Europa League continuando a fare punti mentre le altre si fermano.

Ranking Uefa per club aggiornato al 14 settembre 2017

Ecco il ranking Uefa per club (prime dieci posizioni) che fotografa l'andamento delle singole squadre nelle ultime 5 stagioni e che serve per determinare teste di serie e fasce di sorteggio, non la suddivisione del montepremi che si baserà dal 2018 su un nuovo ranking decennale che tiene conto anche della storia del club:

1) Real Madrid 136,000

2) Atletico Madrid 117,000

3) Barcellona 113,000

4) Bayern Monaco 112,000

5) Juventus 107,000

6) Siviglia 97,000

7) Psg 96,000

8) Manchester City 84,000

9) Borussia Dortmund 83,000

10) Benfica 80,000

Ed ecco la posizione delle altre squadre italiane nel ranking Uefa per club:

13) Napoli 72,000

22) Fiorentina 54,000

30) Roma 44,000

51) Lazio 26,000

71) Milan 18,000

76) Inter 16,000

86) Torino 13,000

