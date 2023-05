Zelensky ad Hiroshima: «Al G7 la Pace è più vicina»

Volodymir Zelensky è atterrato poco fa ad Hiroshima dove è in corso il vertice del G7. Un arrivo un po' a sorporesa dato che fino a ieri mattina al massimo si parlava di un suo intervento in video conferenza. Prima di arrivare in Giappone attraverso i social ha mandato un messaggio di speranza: «Oggi la pace diventerà più vicina».

Probabile un faccia a faccia con il presidente brasiliano Lula e con quello indiano, Modi