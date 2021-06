Vincenzo Malinconico: tutto sulla nuova serie tratta dai libri di De Silva

Dopo tante indiscrezioni, ora c'è la conferma: Massimiliano Gallo sarà il protagonista di Vincenzo Malinconico, Avvocato, la serie tv tratta dai romanzi best seller di Diego De Silva. Pochi giorni fa si è infatti ufficialmente aperto il set della fiction, le cui riprese dureranno sedici settimane e si svolgeranno tra Salerno e Roma, una coproduzione Rai e Viola Film diretta dal regista Alessandro Angelini. Dopo aver sbancato le classifiche di vendita, l'iconico «avvocato d'insuccesso» si prepara dunque a conquistare il piccolo schermo. Ecco le prime anticipazioni.

Vincenzo Malinconico, arriva la serie tratta dai libri di Diego De Silva

Vincenzo Malinconico, Avvocato è uno dei titoli più attesi della prossima stagione televisiva ma è certo che non andrà in onda prima dell'inizio del 2022. La serie è scritta dallo stesso Diego De Silva assieme a Gualtiero Rosella, Massimo Reale e Valerio Vestoso ed è tratta dai romanzi Non avevo capito niente, Mia suocera beve e Divorziare con stile, editi da Einaudi Editore. Perché Vincenzo Malinconico piace ai lettori e perché piacerà ai telespettatori? Perché fa appassionare tutti alle sue vicende sgangherate e a tratti surreale ed è capace di raccontare in mondo imprevedibile il mondo attraverso il suo sguardo ironico e autentico.









Il cast nuova fiction di Rai1

Ad incarnare Malinconico sarà dunque Massimiliano Gallo, attore noto al grande pubblico già tra i protagonisti ad esempio di due serie di grande successo come I bastardi di Pizzofalcone e ancora Imma Tataranni - Sostituto procuratore. Oltre a lui, nel cast della nuova fiction ci saranno anche Lina Sastri, Denise Capezza, Teresa Saponangelo, Francesco Di Leva, Giovanni Ludeno, Luca Gallone e con Ana Caterina Murariu e un altro volto amatissimo, Michele Placido.





Massimiliano Gallo Ufficio Stampa/Fabrizio Di Giulio





Le anticipazioni di Vincenzo Malinconico, Avvocato

Separato, due figli, Vincenzo Malinconico piace molto alle donne anche per via della sua insicurezza ma in fondo non riesce a realizzarsi sul piano sentimentale. Non che le cose vadano meglio sui quello professionale, tanto da essere stato etichettato come «avvocato d'insuccesso», e in fondo più che un legale spesso finisce per essere uno psicologo per i suoi clienti. Semi-disoccupato, semi-divorziato, semi-felice, Malinconico ha sempre un pensiero fuori tema per la testa e finisce per difendere più che altro amici e parenti in contenziosi non particolarmente impegnativi che nonostante questo spesso perde miseramente.