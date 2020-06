"Sei nera", la nipote di Michael Jackson  pugnalata a Las Vegas

L'agghiacciante video dell'aggressione a sfondo razziale subita da Yasmine Jackson, nipote della popstar Michael Jackson, lo scorso 30 maggio a Las Vegas. "Sei una negra", le ha urlato la 22enne Angela Bonell, che l'ha pugnalata per ben sette volte. Solo da poco la ragazza ha deciso di raccontare quanto avvenuto e in un lungo post su Instagram si è sfogata così: "Sono stata pugnalata 7 volte vicino a casa mia perché sono nera". E ancora: "Non me lo meritavo, nessuno lo merita".

