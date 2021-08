Usa, l'uragano Ida si abbatte sulla Louisiana: case distrutte e alberi sradicati | video

L'uragano Ida ha raggiunto ieri la Louisiana, portando forti venti e raffiche di pioggia soprattutto nell'area di New Orleans, la città più popolosa dello stato. Da giorni, il suo arrivo era assai temuto dalle autorità e paragonato ad altri fortissimi uragani del passato. Il video mostra la potenza delle raffiche di vento che hanno distrutto case e spazzato via, come se nulla fosse, i tetti delle abitazioni. Al momento è stata registrata una sola vittima.

