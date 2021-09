Il ricordo delle vittime dell'11 settembre di Alfonso Urso

Sono tante le cerimonie di ricordo e commemorazione in programma per il 20° anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle di New York.

Questa mattina il presidente del Copasir, Adolfo Urso, e una delegazione europea dei partecipanti domani al seminario "geopolitico" per giovani parlamentari europei promosso da Farefuturo in partenariato con l'"International Repubblican Institute" e il Comitato Atlantico, hanno deposto una corona di fiori all'altare della Patria in memoria delle vittime dell'11 settembre e dei militari civili caduti in Afghanistan nell'adempimento del loro dovere a servizio delle missioni USA e NATO in quel Paese.

