Un uomo cade da un aereo USA in decollo da Kabul | video

Dopo la conquista di Kabul da parte dei talebani, gli abitanti della capitale afghana hanno raggiunto in massa ed in preda al panico l'aeroporto per tentare la fuga. Alcuni video sui social mostrano gli afghani tentare il tutto per tutto pur di abbandonare il paese: c'è chi si aggrappa disperato alle scale dei finger dello scalo e chi ricorre a misure ancor più estreme. Il filmato mostra un uomo cadere nel vuoto dopo essersi attaccato al carrello di un aereo USA in decollo. Pur di imbarcarsi, migliaia di civili hanno raggiunto a piedi le piste dell'aeroporto.

Guarda tutti i video

Afghanistan, l'aeroporto di Kabul preso d'assalto dai civili in fuga | video La città di Kabul è in panico dopo la conquista della capitale ...

Afghanistan, caos e panico all'aeroporto di Kabul: 5 persone morte | video Sarebbero 5 le persone morte nei pressi dell'aeroporto internazionale di Kabul preso ...