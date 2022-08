Barca rovesciata, uomo sopravvive nell'Oceano grazie a una bolla d'aria I video

Un navigatore solitario francese di 62 anni è sopravvissuto per 16 ore nelle acque dell'Oceano Atlantico in Spagna dopo che la sua imbarcazione, sorpresa dalla tempesta, si era rovesciata. L'uomo si è salvato grazie a una bolla d'aria che si era formata sotto lo scafo in cui era rimasto imprigionato. Soccorso dopo ore di intervento, le sue condizioni sono ottime