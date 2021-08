Tromba d'aria ad Ischia, le immagini postate sui social | video

Tromba d'aria al largo dell'Isola di Ischia. Ieri pomeriggio, poco dopo le 13, questo spettacolare fenomeno atmosferico si è manifestato in mare, lasciando a bocca aperta bagnanti e turisti che non hanno potuto fare a meno di filmare l'evento. La tromba d'aria si è generata tra Ischia e Procida ed è durata all'incirca 5 minuti. Fortunatamente il fenomeno non ha causato danni né feriti.

