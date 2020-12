Torino, nel presepe del Duomo Giuseppe e Maria indossano la mascherina | video

Questo Natale sarà ricordato come quello della pandemia e per renderlo ancora più bizzarro a Torino si è deciso di far indossare la mascherina a tutti i personaggi della Natività. Questa scelta ha suscitato diverse critiche, ad esempio che manca di buon senso, ci sono altri modi per ricordare di essere prudenti, il presepe ha un'importante funzione rievocativa e deve essere lasciato nella sua giusta collocazione temporale e con le emozioni che suscita.

