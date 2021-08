In poche ore anche la capitale dell'Afghanistan è caduta nelle mani dei Talebani che di fatto controllano ormai tutto il paese. Il tutto quasi senza combattere e trovare resistenza. L'esercito infatti da giorni era in fuga verso l'Iran.Dall'ambasciata Usa intanto gli elicotteri dei Marines stanno caricando e facendo evacuare tutto il personale americano. Anche l'Italia ha avviato il suo ponte aereo per mettere in salvo i nostri connazionali