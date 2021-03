SpaceX, la Starship SN11 esplode durante l'atterraggio | video

Ennesimo incidente per la Starship, il razzo con cui Elon Musk ha in programma di trasportare scorte ed esseri umani nello spazio nell'ambito dell'impresa SpaceX. La navicella SN11 ha subito un malfunzionamento ai motori ed è esplosa in aria, ancor prima di riuscire a toccare terra. Non è il primo inconveniente per i razzi di Musk. Anche i precedenti test si erano conclusi in modo simile.

