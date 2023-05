Seul, studente mangia la banana di Cattelan al Leem Museum of Art | video

A Seul, in Corea del Sud, al Leem Museum of Art, il 28 aprile un giovane visitatore ha staccato una banana che faceva parte dell'installazione "Comedian" di Maurizio Cattelan, l'ha sbucciata e l'ha mangiata. «Ho saltato la colazione ed ero affamato» ha detto per giustificarsi. L'opera d'arte, parte della mostra di Cattelan "WE", consisteva in una banana matura attaccata con nastro adesivo a un muro del Leem Museum. Dopo aver mangiato la banana, lo studente, Noh Huyn-Soo, ha riattaccato la buccia al muro col nastro adesivo. Il museo ha successivamente collocato una nuova banana nello stesso punto.

Il museo, contattato dalla BBC, ha fatto sapere che non chiederà danni allo studente. Secondo quanto riferito, la banana esposta viene sostituita ogni due o tre giorni.