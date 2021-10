Roma, scontri alla manifestazione No Green Pass con la Polizia | video

Roma scontri alla manifestazione no Green Pass tra manifestanti e Forze dell'Ordine che hanno lanciato lacrimogeni ed utilizzato gli idranti per cercare di contenere la folla intenzionata ad arrivare sotto Palazzo Chigi.Un pomeriggio di altissima tensione nella capitale con scontri corpo a corpo, cariche ed assalti da entrambe le parti. La manifestazione aveva radunato in Piazza del Popolo circa 10 mila persone che poi hanno provato a percorrere tutta via del Corso per arrivare a Palazzo Chigi e Montecitorio. Qui l'intervento di Polizia e Carabinieri per bloccare chi avanzava al grido di «libertà, libertà».