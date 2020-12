Monumenti umiliati e usati come se fossero bagni pubblici: ecco cosa sta succedendo a Roma in piazza Trilussa. Quest'uomo ha ben deciso di farsi una doccia mattutina in pieno giorno completamente nudo nella Fontana dell'Acqua Paola, nota anche come Fontana dei Cento Preti, incurante dei passanti e delle basse temperature.

