Maxi rissa a Livorno: spari e pestaggi per le vie del centro | video

Maxi rissa in centro a Livorno, in via Buontalenti, tra due gruppi di tunisini. Circa quaranta le persone coinvolte. Durante lo scontro a colpi di spranghe i gruppi si sono scagliati l'uno contro l'altro con coltelli e pistole. Qualcuno ha persino sguainato delle spade. Nel filmato, ripreso dal balcone di uno dei residenti, si vede un uomo col cappello mentre punta l'arma ed esplode un colpo contro il gruppo rivale. Quando sono arrivate le forze dell'ordine, carabinieri e le volanti della polizia, gran parte dei due gruppi si era già dato alla fuga.

