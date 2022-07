Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto nella notte su Roma. Per un'ora il violentissimo temporale accompagnato da venti con raffiche oltre gli 80km/h ha spazzato la città creando panico in diverse zone e provocando danni per fortuna lievi. Sono state decine le segnalazioni di allagamenti e danneggiamenti arrivate ai Vigili del Fuoco.