Mosca, misterioso incendio in zona residenziale | video

Un enorme incendio è divampato oggi a Mosca. Le cause per il momento rimangono sconosciute ma la zona ripresa nei video dovrebbe essere quella di Ochakovo. Sembrerebbe che si sia trattato di un incidente. Le uniche fonti che parlano dell'incendio sono russe, oltre ai video che sono circolati insistentemente su Twitter e Telegram in queste ore. Si vede una grande colonna di fumo nero levarsi sopra una zona apparentemente residenziale della capitale russa, dovrebbe trattarsi di un gruppo di palazzine in un cantiere edile.