MLRS, i missili a lungo raggio che gli Usa daranno all'Ucraina | video

Si chiama M270 MLRS la nuova arma che gli Stati Uniti sarebbero pronti a fornire all'Ucraina per contrastare l'avanzata russa. Si tratta di un sistema di missili a lungo raggio con una gittata di centinaia di chilometri e molto precisi. Missili che Zelensky sta chiedendo da mesi alla Nato e che fino a ieri sono stati sempre negati. La paura infatti è che potessero essere usati per colpire in territorio russo. Oggi però il presidente Biden sembra essersi convinto a fornire questo sistema missilistico a Kiev.