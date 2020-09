Mission Impossible 7: lo spettacolare volo di Tom Cruise (senza stuntman) | video

Si è lanciato nel vuoto da una rampa molto alta in moto, per poi scendere a terra con il paracadute. Tom Cruise non si è tirato indietro per questa scena del settimo capitolo di Mission Impossible, che uscirà a novembre 2021.

Tom Cruise, stuntman di Mission Impossible L'attore gira le scene del film senza controfigura. YouTube - Mission Impossible