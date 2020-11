Meteorite precipita nel giardino di casa e lui diventa milionario | video

È accaduta in Indonesia, nel Sumatra Settentrionale, la caduta di un meteorite che ha reso milionario un ragazzo di 33 anni, Josua Hutagalung. Lo scorso agosto il giovane fabbricante di bare ha venduto il prezioso oggetto spaziale ad un collezionista americano al prezzo paragonabile a quasi 30 anni di lavoro. Oggi i frammenti sono di nuovo in vendita e si trovano al Center for Meteorite Studies dell'Arizona State University (USA). Su eBay ogni grammo viene venduto a partire da 1000 dollari. La pietra principale, che pesa 1.839 grammi, ha un prezzo di oltre 1,8 milioni di dollari.

