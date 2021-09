Marsiglia - Angers, rissa tra tifosi dopo lo 0-0 | video

Dopo i disordini avvenuti nel corso di Nizza-Marsiglia e Lens-Lille, arriva il turno di Angers e Marsiglia. Mercoledì, nel corso della settimana giornata di Ligue 1, alcuni tifosi sono scesi dalla tribuna occupata dagli ospiti e hanno invaso il campo. Sarebbero volati anche razzi e petardi durante la rissa scoppiata a fine match tra le due tifoserie. La lite sarebbe poi stata sedata dall'arrivo della sicurezza.

