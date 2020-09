Maiorca, elicottero allontana i bagnanti sulla spiaggia

Si sente nel video: "Liberate le spiagge". Il monito arriva dall'altoparlante dell'elicottero che vola basso su una spiaggia di Maiorca per invitare i bagnanti ad allontanarsi. A causa del numero sempre più alto di contagi alle Baleari, le spiagge sono chiuse dalle 21 alle 7.

