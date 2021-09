Macedonia del Nord, ospedale Covid in fiamme: almeno 14 vittime | video

Sarebbero almeno 14 le vittime dell'incendio che ha colpito l'ospedale Covid di Tetovo, nella Macedonia del Nord. Stando a quanto riportato dai media locali e dal ministro della Salute del Paese, l'incendio sarebbe scoppiato a seguito di un'esplosione. I vigili del fuoco sono accorsi sul posto intorno alle 21 e hanno riferito di aver domato il rogo in 45 minuti. "È stato un incendio enorme e si è diffuso anche grazie alla grande quantità di plastica presente nei moduli dell'ospedale", ha riferito il vice comandante dei vigili del fuoco di Tetovo, Saso Trajcevski. Per ora le vittime accertate sono 14, ma il numero potrebbe aumentare date le gravi condizioni in cui versano molti dei feriti trasportati in ospedale.

