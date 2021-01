Due serpenti Mulga lottano tra loro per la supremazia e il dominio sull'altro durante la stagione degli amori. La loro battaglia, ripresa allo Scotia Wildlife Sanctuary in Australia, è diventata virale sui social media e sarebbe andata avanti per più di un'ora.

