Livorno, carabiniere sferra un calcio in faccia a un uomo durante l’arresto | video

Un video, girato a Livorno ieri 24 maggio e diventato virale, mostra l’arresto di un uomo da parte di due militari dell’Arma. Il carabiniere sferra all'uomo un calcio in pieno volto, poi lo immobilizza a terra, anche tenendogli le mani al collo. Si sente anche il ragazzo gridare «così no, mi state trattando male» e chiedere di lasciare la presa, dicendo di essere disposto a seguirli. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo nel video aveva rubato delle cuffie per il cellulare e del cibo per cani.

L’Arma dei Carabinieri ha affermato che «tale condotta non è assolutamente in linea con i valori dell’Arma. Il comportamento del militare verrà giudicato immediatamente con il massimo rigore sotto ogni aspetto, a partire dal trasferimento istantaneo ad un incarico non operativo».