L’Iran e lo skateboard vietato. Giovani arrestati | video

Un video diventato virale che mostrava adolescenti maschi e femmine durante una giornata dedicata allo skateboard nella città meridionale di Shiraz ha fatto arrabbiare i funzionari iraniani, che lo scorso 23 giugno hanno arrestato 10 partecipanti. Il video, che è stato pubblicato sui social media il 23 giugno, mostrava diversi adolescenti di entrambi i sessi che si mescolano liberamente su un viale a Shiraz per celebrare il "Go Skateboarding Day". Molti hanno criticato pubblicamente le restrizioni e un gran numero di donne nel video non indossavano il velo. il governatore di Shiraz Lotfollah ha dichiarato: «Le azioni degli adolescenti in questo raduno sono una violazione delle norme religiose, e condanniamo fermamente queste azioni e le affrontiamo giudizialmente». I media iraniani hanno riferito lo scorso fine settimana che la polizia aveva arrestato 120 persone per presunti atti « criminali, tra cui bere alcolici, balli di sesso misto e non indossare l'hijab a una festa in una foresta nel nord del paese».