Infermiera risponde ai negazionisti Covid: "Non venite in ospedale, non meritate i nostri sacrifici"

Michela Isca è una giovane infermiera che lavora in un reparto no Covid a Pescara, ma che sa bene cosa vuol dire dare assistenza infermieristica quando non si ha abbastanza personale. Nel suo filmato in cui risponde ad un volantino negazionista trovato sul cofano della sua auto smentisce tutte le notizie riportate e afferma: "Non siamo eroi - dice nel filmato - non siamo dei santi, ma siamo dei professionisti che lavorano con dedizione e molta serietà da prima della pandemia. Voi non ve li meritate i nostri sacrifici, quindi se vi ammalerete di Covid o di qualsiasi altra malattia, non venite in ospedale. Non perché io non vi voglia curare ma perché non ve lo meritate"

