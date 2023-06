Mega incendio scoppia in un parco divertimenti in Germania | video

In Germania un incendio è scoppiato ieri nel più grande parco dei divertimenti tedesco, il secondo in Europa dopo quello di Parigi. "Europe-Park" della Disney si trova al confine con la Francia, a 60 km da Strasburgo. 25.000 visitatori sono stati evacuati. Testimoni oculari riferiscono di aver sentito delle esplosioni prima dell'incendio. Nelle immagini di alcuni cittadini si vede una grossa nube di fumo nero salire dalle strutture del Parco. Secondo le autorità non ci sono vittime e le fiamme sono state domate.