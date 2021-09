Spaventoso incendio in una ditta di legname a Serravalle | video

Un gigantesco incendio si è sviluppato questa notte nel piazzale di una ditta che produce cippato di legno nel Comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia): al lavoro dalle 6 per lo spegnimento cinque mezzi e tre squadre di vigili del fuoco. L'intervento per domare le fiamme però è risultato molto complesso. I pompieri stanno stanno utilizzando mezzi meccanici anche per lo smassamento e la separazione delle cataste di legna. L'obiettivo è infatti quello di evitare che l'incendio si propaghi raggiungendo le infrastrutture adiacenti. Non risultano persone coinvolte.

