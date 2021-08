Incendi in Grecia, migliaia di turisti evacuati da Evia | video

La Grecia continua ad essere flagellata dalle fiamme per il dodicesimo giorno di fila. Più di mille turisti ed isolani sono stati costretti ad abbandonare l'isola di Evia, duramente colpita dagli incendi, via mare con i traghetti. Il video mostra il terribile scenario che fa da sfondo alla fuga: case, villaggi ed ettari ed ettari di terreno letteralmente divorati dalle fiamme. Attualmente i vigili del fuoco stanno cercando di spegnere i roghi per evitare che ulteriori abitazioni vengano distrutte.

