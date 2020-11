Inaugurata la piscina più profonda del mondo e si trova in Polonia | video

Pensata e progettata per allenarsi e imparare a immergersi in sicurezza, Deepspot sarà utilizzata dai subacquei di vigili del fuoco ed esercito durante il loro addestramento. Al suo interno sono state istallate repliche di grotte sottomarine e rovine Maya, persino una riproduzione dei resti di una nave sul fondo. Per riempirla servono 8.000 metri cubi d'acqua, mentre per costruirla sono serviti due anni e 8,9 milioni di euro.

Ilaria, vita da sirena "Ilaria Molinari con la sua ""coda"" ha stupito i presenti alla piscina ...

Rio 2016: la piscina dei tuffi è verde | video None