Giornalista molestata con un bacio da un tifoso dopo una partita del Flamengo | video

Ancora una volta una giornalista sportiva è stata vittima di molestie al termine di una partita di calcio. Siamo in Brasile: la giornalista in questione si chiama Jessica Diaz, lavora per Espn. Al termine di una partita del Flamengo la giornalista è stata attorniata da tifosi festanti, soprattutto uno che, preso da chissà quale istinto, ha baciato sulla guancia la ragazza che è rimasta visibilmente turbata dal gesto.