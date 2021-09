Crolla una casa a Pontremoli: ritrovato tra le macerie il corpo di un anziano | video

Il corpo senza vita di un 88enne è stato ritrovato ieri sotto le macerie della sua casa crollata a Filattiera, nel comune di Pontremoli, in Provincia di Massa-Carrara. Il crollo è avvenuto a seguito di una forte esplosione, dovuta molto probabilmente ad una fuga di gas. L'anziano, ex ferroviere, viveva da solo. Non sono state infatti registrate altre vittime. Il corpo è stato recuperato dopo 6 ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto anche con le squadre cinofile. Inutili i soccorsi del 118.

