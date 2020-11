Coronavirus, scontri con la polizia a Roma per le nuove misure | video

"Ci caricano senza motivo!", urla il ragazzo che sta riprendendo il video. I manifestanti si sono ritrovati in piazza Venezia a Roma per mostrare il loro dissenso verso il lockdown e il governo Conte al grido: "Libertà!". Nonostante la manifestazione fosse pacifica, la polizia ha iniziato a caricare e spingere via uomini, donne e anziani. Il motivo? Evitare assembramenti e dispendere la folla. Alcune persone sono state fermate.

