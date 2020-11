Coronavirus, l'immagine 3D più dettagliata mai realizzata prima | video

L'immagine 3D più dettagliata mai ottenuta prima a livello di atomi è stata elaborata dalla King Abdullah University of Science and Technology (Kaust) in Arabia Saudita. Il modello è stato ottenuto dai ricercatori attraverso l'utilizzo di microscopi elettronici a scansione, che hanno permesso l'acquisizione delle immagini ad alta risoluzione del virus. Fotogrammi talmente precisi che fanno sperare gli scienziati: i dettagli della struttura del virus potrebbero rivelare nuovi bersagli, utili ad accelerare il processo di elaborazione di farmaci per il trattamento della malattia.

