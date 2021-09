Da Roma a Torino, una coppia di cinghiali tra le vie della città | video

A poche ore di distanza dall'avvistamento del branco di cinghiali nelle vie del centro di Roma, arriva un altro video che mostra la medesima scena per le vie della città di Torino. Una coppia di cinghiali è stata ripresa da alcuni passanti mentre era intenta a passeggiare per le strade di Piazza Gran Madre. Un'emergenza che desta senz'altro molta preoccupazione per i residenti e che a quanto pare non si limita al solo comune laziale.

