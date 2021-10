Cina, decine di droni piovono dal cielo durante lo spettacolo delle luci | video

Lo scorso 1 ottobre si è tenuto presso lo Zhengzhou Wanda Plaza, nella provincia di Henan, in Cina, il tradizionale spettacolo di luci realizzato con l'ausilio di duecento droni. A tre minuti dall'inizio dello show, però, qualcosa è andato storto e la spettacolare scenografia di luci ha iniziato a disgregarsi. Più di una dozzina i droni caduti al suolo in mezzo alla folla. Fortunatamente, non sono stati registrati danni né feriti.

