La situazione nel canale di Suez si è finalmente sbloccata, il tratto tornerà presto percorribile per tutte le altre navi in coda da ormai 4 giorni. Dopo una manovra non semplice la portacontainer è tornata a galleggiare. L'alta marea ha permesso lo spostamento definitivo dell'imbarcazione verso la via marittima.

Nave crociera Viking Sky crollo soffitto terrore video None