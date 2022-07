Auto contro volante della Polizia sulla A1: tragedia sfiorata I video

Attimi di paura mercoledì 6 luglio 2022 lungo l'autostrada A1 all'altezza del bivio con la A15 a Fiorenzuola D'Arda: un'auto ha travolto una vettura della Polizia stradale che stava facendo un blocco per controllare e deviare il traffico a seguito di un incidente. Il guidatore non si è accorto ed è andato a sbattere. Nessuna conseguenza per i due agenti che si sono messi in salvo appena in tempo prima dell'impatto.