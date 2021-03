Atlanta, sparatoria in tre centri benessere, 8 i morti | video

Sparatoria in alcuni centri massaggi ad Atlanta, Georgia, Stati Uniti: hanno perso la vita 8 persone, la maggior parte di origine asiatica. Gli attacchi sono avvenuti in 3 centri benessere a poche ore di distanza uno dall'altro. Il sospettato è un 21enne, Robert Aaron Long originario di Woodstock. Come movente si ipotizza l'odio razziale.

