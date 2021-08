Alluvione distrugge un ponte a Taiwan | video

Sabato 7 agosto, un ponte a Taiwan è stato letteralmente spazzato via dalle inondazioni causate dal tifone Lupit. Uno dei cittadini ha ripreso l'esatto momento in cui il ponte viene distrutto dalla furia incontrollata dell'acqua. Il gigantesco tifone ha generato nelle scorse ore anche forti raffiche di vento e piogge torrenziali che si sono abbattute sulla costa orientale del paese. Al momento, non sono stati registrati decessi.

Guarda tutti i video

Alluvione in Cina, le auto distrutte bloccano l'autostrada immersa nel fango | video Sale a 25 morti il bilancio delle vittime della disastrosa inondazione che ...

Alluvione in Austria, una coppia viene trascinata dalla furia dell'acqua | video L'ondata di maltempo che ha colpito Germania e Belgio nei giorni scorsi ...