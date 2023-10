Terremoto: nuova scossa 6.5 tra Umbria e Marche | video

Alle 7.41 una violenta scossa di terremoto ha colpito nuovamente Umbria e Marche, già martoriate dal sisma del 26 ottobre, 4 giorni fa. La scossa, che ha avuto come epicentro Norcia, in Umbria è stata la più potente in asoluto con una magnitudo di 6.5 gradi della scala Richter ed una profondità di 10 km. Il sindaco di Ussita ha dichiarato che "è crollato tutto" ma anche a Norcia e nei paesini dei Monti Sibillini molte costruzioni che avevano resistito al terremoto del 26 ottobre oggi sono crollate. Non è ancora chiaro se ci siano morti e feriti tra le persone. La speranza è che nessuno abbia scelto di restare nelle proprie abitazioni questa notte. A Norcia le suore del convento sono state salvate dai Vigili del Fuoco e si sono messe a pregare in ginocchio davanti alle macerie della basilica crollata del tutto a parte la facciata principale