La ressa all'ingresso della Fiera per il Salone del Mobile | video

Un successo unico, sempre più grande, con sempre più partecipazione. Ecco il video girato davanti all'ingresso della Fiera di Milano che in queste ore sta ospitando il Salone del Mobile e che mostra addetti ai lavori, compratori, appassionati affollare la zona. Una ressa simile a quella dei grandi concerti o delle partite di calcio a San Siro. Situazione che si ripete identica in giro per MIlano, letteralmente bloccata in questa settimana.