Milan-Psg, scontri tra ultras ai Navigli: feriti gravi I video

Durissimi scontri nella notte tra ultras del Milan e del Psg in zona Navigli. Secondo le prime ricostruzioni si è trattato di un agguato dei tifosi di casa con caschi e fumogeni. I parigini si trovavano in zona Ripa di Porta Ticinese e ci sono stati diversi feriti di cui uno trasportato in codice rosso in ospedale. E' stato necessario l'intervento massiccio delle forze dell'ordine per disperdere la folla (video tratto da X)