Liverpool, incendio in un palazzo blocca la città | video

Un incendio in un edificio di quattro piani ha coinvolto un intero quartiere di Liverpool. Sebbene al momento non siano state dichiarate vittime, per domare le fiamme sono state impiegate dodici autopompe e più di 50 vigili del fuoco accorsi nell'area centrale di Fox Street. Le proprietà adiacenti e le strade intorno al palazzo sono sono state evacuate e temporaneamente chiuse alla mobilità resta a rischio di crollo.