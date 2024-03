Grassofobia. Su TikTok spopola il video della ragazza bullizzata in palestra | video

Succede a Napoli dove una ragazza, conosciuta su TikTok come Francesca Laz3cca ha denunciato in lacrime un atto di bullismo nei suoi confronti.

Palestra, la giovane sta usando il tapis roulant quando inizia a sentire caldo. Come dice lei, sotto avevo un top, quindi toglie la maglia e continua nella sua attività fisica. Nulla di strano se non fosse che la giovane, in carne, inizia a sentirsi gli occhi addosso da parte di qualcuno. Alza lo sguardo e si accorge che un gruppo di ragazzi la stava deridendo per il suo peso.

Un atto di bullismo e grassofobia denunciato su TikTok in un video in cui Francesca appare in lacrime e che è già diventato virale in tutto il mondo.